В Тюменской области выдан первый льготный кредит на ИЖС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Первый кредит по "Льготной ипотеке" на самостоятельное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдал банк ДОМ.РФ жителю Тюменской области. Клиент получил более 2 млн рублей на строительство частного дома без привлечения профессионального подрядчика на собственном участке.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, он воспользовался опцией "Лёгкая ипотека", получив заём по двум документам – паспорту и СНИЛС. Займы по программе доступны по ставке от 6,3%.

По словам руководителя тюменского отделения банка ДОМ.РФ, Татьяны Каргаполовой, распространение льготной программы на ИЖС своими силами расширило возможности семей, которые хотели бы жить в своем доме.

"Видим интерес со стороны населения, спрос на кредитование по сравнению с летом прошлого года в Тюменской области вырос в полтора раза", – отметила она.

Популярность ИЖС в Тюменской области с каждым годом только растёт, считает начальник Главного управления строительства Павел Перевалов: "Мы видим это, анализируя объёмы ввода. С начала года в регионе построено более 500 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Рост популярности ИЖС происходит, в том числе, из-за упрощения на федеральном уровне правил регистрации индивидуальных домов. Надеемся, что льготные финансовые продукты позволят жителям области реализовать мечты о собственном загородном жилье.

Минимальная ставка по программе "Льготная ипотека" доступна при условии личного страхования и оформления права собственности на дом в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора. Максимальная сумма ипотеки – 6 млн рублей для Тюменской области. Первоначальный взнос – от 15%, срок – до 30 лет.