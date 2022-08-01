Музей "Любовь и голуби" откроют в Тюменском районе в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мультимедийный музей голубеводства "Любовь и голуби" откроется на территории этнографического парка "Юрибей" в дер. Черная речка в Тюменском районе.

"Под одной крышей расположатся две экспозиции. Практически два музея. Один – классический музей природы "Окно в природу", в котором посетителям расскажут о разных видах животных. Вторая часть здания отведена под площадку, посвященную истории голубеводства", – рассказал руководитель проекта этнографического парка-музея под открытым небом "Юрибей", профессиональный этнограф, музеевед Ришат Рахимов.

Ришат Рахимов и Почетный гражданин Тюменской области, первый губернатор Ямала, известный голубевод Юрий Неелов работали над концепцией музея с ноября 2021 года. Были привлечены команда музейных работников, дизайнеров, IT-специалистов.

По его словам, помещение оснастят мультимедийными панелями и комплексами, информационными киосками. Здесь гости смогут посмотреть архивные фотографии, награды и кубки. Это будет современный музей, подчеркнул Ришат Рахимов.

"Тема очень интересная. Голубеводство имеет глубокие корни. В своем роде это уникальная экспозиция. Не помню, чтобы такие музеи были в стране, в Сибири – точно нет", – сказал Ришат Рахимов.

Сейчас музей готовят к открытию, авторы идеи ждут, когда придет оборудование. Экспозиция полностью готова, остается только подключить аппаратуру. Ожидается, что "Любовь и голуби" примет первых посетителей во второй половине сентября.

Музей "Окно в природу" тоже будет выполнен в современной мультимедийной стилистике. Здесь гости тоже смогут получать информацию через киоски и экраны. Необходимости в проведении экскурсии не будет, поскольку выставка озвучена.

Инна Пахомова