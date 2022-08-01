Тюменским предпринимателям помогают выйти на зарубежный рынок в "Школе экспорта"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Представители 70 тюменских компаний завершили обучение в Школе экспорта 19 августа. Участников научили основам экспортной и правовой деятельности, оформлению документов, маркетингу и многому другому, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Центра поддержки бизнеса Тюменской области Алексей Ергалиев.

"Отдельно хотелось бы выделить направление логистики и финансов, в частности, денежные переводы в другие страны, потому что тема актуальна и еженедельно требует мониторинга. Поэтому во время обучения мы общались с руководителями Центров поддержки экспортов других регионов, с транспортными компаниями. Старались актуализировать информацию. С уверенностью могу сказать, что те люди, которые полностью прошли модуль, стали профессионалами", - отметил Алексей Ергалиев.

Тюменцев обучали сертифицированные преподаватели со всей России. У каждого модуля был свой спикер, который помогал будущим экспортерам на начальном этапе. Также участники совместно с экспертами центра ездили в страны СНГ для знакомства с представителями зарубежного бизнеса.

Благодаря знаниям, полученным во время обучения, и поездке, управляющему компанией "АСМТ" Алексею Смирнову удалось наладить первые контакты с покупателями.

"Мы занимается разработкой и производством нефтегазопромыслового геофизического противовыбросового оборудования и хотим по этому направлению начать работать с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. Мы уже переговорили с несколькими компаниями и делаем небольшие, но точные шаги вперед. В этом деле торопиться точно нельзя", - подчеркнул тюменец.

Следующая Школа экспорта пройдет весной в 2023 году.

Виктория Макарова