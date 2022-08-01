В музее "Дом Машарова" пройдет ярмарка лоскутных одеял

| Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте

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Выставка-ярмарка "Августины лоскутного одеяла" состоится в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 21 августа. Ярмарка и выставка лоскутных одеял квилт-клуба "Сибирская палитра" и выставка одеял участников конкурса "Спят усталые игрушки" пройдет с 12 до 18 часов.

В 16 часов начнется музыкальное выступление исполнительницы, ведущей авторского канала в сети "Одноклассники" Натальи Потаевой. В 17 часов состоится награждение победителя и участников конкурса "Спят усталые игрушки".

Вход на все мероприятия — свободный. Категория 0+.