1 млрд рублей направят на строительство арендного жилья в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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1 млрд рублей направит ДОМ.РФ на строительство арендного жилья в Тюменской области. Начать строительство планируется в первом квартале 2023 года. Заселение начнется через два года. Соглашение о предварительном согласовании сроков реализации проекта правительство Тюменской области, ДОМ.РФ и застройщик "Звезда" подписали на форуме "Среда для жизни" 19 августа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе АО "ДОМ.РФ".

"На данный момент ДОМ.РФ рассматривает возможность запуска пилотного проекта в Тюмени, определен земельный участок, целевое количество квартир. Достигнуты договоренности о реализации первого проекта на территории областного центра с застройщиком "Звезда". Сроки будут определены после проектирования и формирования итоговых технико-экономических показателей", - уточнили в институте развития.

Кроме того, отметили, что готовы к тиражированию такой практики на территории Тюменской области по всем направлениям деятельности в зависимости от локации будущего проекта и наличия потребности. На данный момент в портфеле института развития уже есть проект арендного жилья по направлению корпоративной аренды: в городе Тобольске ДОМ.РФ передал 1 тыс. 108 квартир для заселения сотрудников предприятию "Запсибнефтехим", которое входит в холдинг "СИБУР".

Оксана Корнеенкова