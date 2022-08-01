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Детский сад "Антошка" в Антипино примет 516 воспитанников в сентябре

Общество, 15:09 19 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Детский сад N 155 "Антошка" в микрорайоне Антипино откроется в сентябре. Он примет 516 воспитанников, в том числе 90 детей в возрасте до трех лет.

Новый корпус осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента в УФО Владимир Якушев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадь здания - 5 тыс. 880 кв. м. В нем есть залы для занятия спортом и музыкой, робототехническая лаборатория.

Объект введён в эксплуатацию досрочно. Проект этого детского сада включен в реестр экономически эффективной документации и рекомендован Минстроем к использованию по всей России.

Ирина Шемякина

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# Александр Моор , Владимир Якушев , детский сад

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