Детский сад "Антошка" в Антипино примет 516 воспитанников в сентябре
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Детский сад N 155 "Антошка" в микрорайоне Антипино откроется в сентябре. Он примет 516 воспитанников, в том числе 90 детей в возрасте до трех лет.
Новый корпус осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента в УФО Владимир Якушев.
Площадь здания - 5 тыс. 880 кв. м. В нем есть залы для занятия спортом и музыкой, робототехническая лаборатория.
Объект введён в эксплуатацию досрочно. Проект этого детского сада включен в реестр экономически эффективной документации и рекомендован Минстроем к использованию по всей России.
Ирина Шемякина