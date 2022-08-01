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В Ялуторовске возобновил работу комбинат строительных материалов

Экономика, 10:13 19 августа 2022

из Telegram-канала Вячеслава Смелика | Фото: из Telegram-канала Вячеслава Смелика

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Новые собственники ялуторовского комбината строительных материалов запустили две линии по производству керамзитоблоков и бордюров, на очереди приобретение нового оборудования. Об этом глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте .

"Примерно 9 лет назад этот завод обанкротился, закрылся. Новые собственники запустили две линии по производству керамзитоблоков, бордюров. Продукция востребована. Работают два пресса, в планах - приобрести еще один. Сейчас на предприятии трудятся 40 человек, еще планируется создать 30 рабочих мест", — уточнил он.

Комбинат строительных материалов выпускает четыре вида керамзитоблоков. Оборудование - российское.

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Инна Пахомова

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# Вячеслав Смелик , заводы , предприятия , продукция , Ялуторовск

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