Тюменский инвестор Андрей Табанаков вложит 88 млн рублей в комплекс ЖБИ в Утешево

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский инвестор Андрей Табанаков намерен вложить 88 млн рублей в реализацию проекта строительства комплекса ЖБИ для домостроения в мкр Утешево. Региональное правительство, инвестиционное агентство в рамках проектного офиса 2.0 поддерживает предпринимателя, выделяет ему участок без торгов для строительства производственной базы.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время встречи с инвестором в центре индивидуального строительства ДОМЭКСПО на ул. Народной в Тюмени 18 августа отметил, что благодаря действующим мерам поддержки, у предпринимателей появляется желание инвестировать в новые проекты.

"Импортозамещение двигает нас к созданию новых производств и сейчас в том же домостроении мы рассматриваем проект строительства комплекса ЖБИ. Это будет новый завод по строительству домов. Обсудили, что еще для этого нужно. В следующем году инвестор готов приступить к проектированию, земельный участок подготовлен. Нужно решить вопросы, связанные с коммуникациями, дорогами", - говорит Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр индивидуального строительства ДОМЭКСПО Андрей Табанаков и его компания - ООО "Стройцентр" - начали возводить в 2021 году. На эти цели направили 112 млн рублей, в том числе 70 млн рублей льготных заёмных средств, которые инвестор получил при поддержке регионального правительства.

Общая площадь центра - 12 тыс. кв.метров. Он предназначен для организации торгово-выставочного пространства, экспонирования товаров и услуг в сфере индивидуального строительства. Техническое открытие выставочного зала на втором этаже уже прошло. Сейчас идет подготовка к проведению фестиваля "Иголка маркет" и здесь же будут проходить другие событийные мероприятия, образовательно-просветительские форумы об архитектуре, дизайне и строительстве.

"Инвестор с данным проектом позиционирует себя как архитектурное бюро и все, что с этим связано. Мы знаем, такие проекты есть в Москве, Санкт-Петербурге, на территории Artplay, они более креативные. Здесь будет менее креативная среда, но все равно можно получить комплексную услугу от архитектуры до полного сопровождения частного домостроения. Надо отметить, что именно этот вид строительства предполагает применение наиболее интересных материалов, нежели промышленное. Мы видим, что там как раз будет формироваться эта среда", - сказал Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над вопросом создания единой территории благоустройства вокруг центра инвестор при поддержке региональной власти будет работать совместно с администрацией Тюмени.

В Тюменской области делается многое по улучшению инвестиционного климата. Большую помощь предпринимателям, которые готовы вложить собственные средства в строительство новых объектов, улучшение социальной жизни города, области, оказывает проектный офис 2.0.

"Проектный офис 2.0 – это когда мы контролируем все текущие задачи, которые идут в работе с инвестором, они обновляются онлайн еженедельно. Мы понимаем, где какой документ и какая функция начала застревать. Вот недавно у нас инвестор зашел, получил участок в короткие сроки и очень этому удивился. Система контроля и сопровождения инвестиционный проектов позволяет оперативно давать готовый участок со всем составляющим: документы, подключения, процедуры. Это подвигает инвестора ко второй, третьей фазе инвестирования внутри региона", - считает замгубернатора.

Андрей Пантелеев также встретился с инвесторами, которые на ул. Народной в Тюмени ведут строительство теннисного корта, центра художественной гимнастики и пообщался с предпринимателем, получившим участок для возведения банного комплекса с открытыми бассейнами. Главная цель встречи – узнать, как реализуются инвестиционные проекты и какая еще нужна помощь от власти.

Анжела Лебедева