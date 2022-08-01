Тюменские селекционеры вывели два новых сорта картофеля

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Научно-технический совет департамента АПК Тюменской области посетил поле, где был выведен легендарный сорт пшеницы "Тюменская-80". Затем последовал целый цикл сортов разных культур, востребованных по всей России. И сегодня у селекционеров на подходе два новых сорта картофеля, сообщает управление по информационной политике ГАУ Северного Зауралья.

По словам заместителя губернатора, главы регионального департамента АПК Владимира Чейметова, тюменские селекционеры могут на равных производить не просто конкурентоспособные сорта, а те, которые в природно-климатических условиях региона дают оптимальный результат.

"Сельхозпроизводители чаще всего используют культуры именно тюменской селекции, а в девятнадцати субъектах РФ сорта тюменского овса районированы и пользуются спросом, - отметил он. – Испытываешь гордость за нашу большую скрупулёзную работу, импонирует и тот факт, что в стенах научного института есть лаборатория, где молодые ученые содержательно рассказывают о своих подходах, наработках и о том, что можно многое сделать для наших товаропроизводителей в вопросах продовольственной безопасности".

Учебно-опытное поле вуза было создано в 1962 году. На сегодняшний день на 102 га аграрии выращивают картофель, пшеницу, рожь, ячмень, овес, люцерну, свеклу, кукурузу, горох, лен и другие культуры, в том числе по заказу сельхозпроизводителей. Учёные университета занимаются их селекцией, исследуют различные технологии возделывания, виды и дозы внесения минеральных удобрений, способы, нормы и сроки посева, а также болезни, вредителей, использование и влияние химических и биопрепаратов на сельхозкультуры, изучают плодородие почвы, урожайность и качество злаковых культур и овощей.

"Студенты и преподаватели возделывают здесь различные культуры для конкретной климатической зоны, чтобы в дальнейшем вывести их на производство и севооборот, - сообщила ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко. – Представители вуза проводят оцифровку полей для того, чтобы правильно подобрать нужное удобрение и его количество для определенного участка. Это позволяет повысить урожайность и снизить затраты на производство".