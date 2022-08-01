"Полет шмеля" в стиле буги-вуги в исполнении трех балалаек и оркестра прозвучит в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Горожан и гостей города приглашают на бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра на площадь 400-летия Тюмени в 17 часов 20 августа. Коллектив впервые выступит под управлением нового главного дирижера и художественного руководителя Юрия Медяника.

Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" удалось побывать на репетиции оркестра и задать несколько вопросов известному российскому дирижеру.

Особенностью программы Юрий Медяник назвал демонстрацию всего многообразия возможностей симфонического оркестра через подобранный репертуар. Тюменцы отправятся в увлекательное путешествие по различным эпохам и услышат классическое и новое прочтение известных пьес.

"К примеру, прозвучит более традиционный "Чардаш" Витторио Монти, а после – "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова, но в стиле буги-вуги и в сочетании трех балалаек и симфонического оркестра", - пояснил дирижер.

Причем это не фольклорные балалаечники, добавил он, а абсолютно академические музыканты, которым их исполнительская школа позволяет показать максимальное многообразие звучания своего инструмента.

Юрий Медяник рассказал, что также выступят четыре очаровательных сопрано группы "TeAmo", которые исполнят произведения на русском, английском и итальянском языках.

"Все это будет венчать пьеса Модеста Мусоргского "Богатырские ворота". Программа настолько интересная, что я, зная ее и участвуя в ее создании, тем не менее нахожусь в предвкушении", - подчеркнул он.

По словам Юрия Медяника, он надеется раскрыть тюменской публике все возможности симфонического оркестра, который одновременно может быть и аккомпанирующим составом, и исполняющим балетную музыку.

"Скоро мы обязательно к этому придем, и в Тюмени будет балет в сопровождении симфонического оркестра", - заверил музыкант.

В преддверии первого совместного выступления Юрий Медяник отметил, что сыгрываться с оркестром дирижеру приходится много лет, но главное, что уже сейчас есть понимание и контакт с коллективом.

Инна Кондрашкина