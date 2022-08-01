4 тысячи 200 метров новых сетей водоснабжения получили жители тюменского села Кулаково

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

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Более 4 тыс. 200 метров новых сетей водоснабжения построено в с. Кулаково Тюменского района. Вместо старых изношенных стальных труб на улицах Семеновых, Пискулиных, Новой и Туринской проложены прочные сети из полимеров, сообщает тюменский водоканал.

В селе начался процесс подключения абонентов к новым водоводам. К сетям подключат только те дома, собственники которых имеют договоры на водоснабжение с тюменским водоканалом.

После этого старые трубы выведут из эксплуатации. Как показывает практика, в таких случаях выявляются домовладения, самовольно подключённые к сетям водоснабжения.

"Руководством компании принято решение не штрафовать таких пользователей. Но, чтобы легализовать подключение, необходимо соблюсти единый для всех порядок – подать заявление, собрать пакет документов и внести плату за подключение", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

Напомним, год назад был построен магистральный водовод, по которому в Кулаково поставляется чистая вода с городских водоочистных сооружений. Сейчас ведутся работы по реконструкции внутриквартальных сетей. В этом году планируется проложить еще более 400 метров коммуникаций по ул. Советской.