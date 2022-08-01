Молодой учёный ТюмГУ получит стипендию Жореса Алфёрова за разработку функциональных наноматериалов

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Заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Института X-BIO, кандидат технических наук Иван Шаненков­­­ получит стипендию им. Ж.И. Алферова. По итогам конкурса определены 10 стипендий для молодых ученых в области физики и нанотехнологий.

Иван Шаненков­­­ удостоен именной стипендии за цикл работ, посвященных получению функциональных наноматериалов в импульсной плазме дугового разряда с использованием уникальной научной установки "Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель".

С использованием этой установки и оригинальной методики синтеза впервые проведены масштабные экспериментальные исследования по получению уникальных кристаллических фаз в системах W-C и Fe-O (кубический карбид вольфрама WC1-x и эпсилон-фаза оксида железа ε-Fe2O3). Теперь есть возможность получения этих материалов с высокой чистотой выхода (более ~90%) при реализации плазмодинамического синтеза за время менее 1 мс, что не имеет аналогов в мире, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Получаемые материалы можно использовать при изготовлении абразивных и режущих материалов, создании электротехнических изделий, в качестве фото- и электрокатализаторов реакции получения водорода, в медицине и др., что было показано в цикле работ автора.

Так, применение разработанных материалов на основе оксидов железа для создания гемостатических покрытий могло бы существенно ускорить остановку кровотечений. На сегодня коллектив под руководством Ивана Шаненкова с помощью указанной технологии занимается поиском путей получения нано- и ультрадисперсного карбида кремния (SiC) из низкозольных видов биомассы для утилизации сельскохозяйственных отходов и долгосрочного связывания углерода.

О практической значимости и актуальности исследований молодого учёного свидетельствуют многочисленные публикации. За последние три года он издал монографию, два учебных пособия и 40 научных работ, в том числе 13 статей в периодических изданиях из списка ВАК. 27 статей опубликовано в международных журналах, индексируемых базами данных Web of Science и Scopus, 12 из которых в высокорейтинговых международных изданиях (Q1) с IF>1.

Кроме того, получены 10 патентов на изобретения.