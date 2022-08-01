В Тюмени на 30 локациях появится тестовая разметка для электросамокатов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Тестовую разметку, которая позволит упорядочить размещение электросамокатов на городских пространствах, нанесет оператор проката самокатов WHOOSH. Определено 30 локаций, где это будет сделано.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

"В социальных сетях, особенно в последнее время, содержится много сообщений о происшествиях с участием граждан, передвигающихся на электросамокатах, и возникающих между ними и пешеходами конфликтах. На заседании коллегии мы заслушали информацию директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Валерьевича Сорокина о реализации "Порядка пользования территориями общего пользования города Тюмени при передвижении на электрических самокатах, используемых в автоматизированной системе аренды"", - рассказал он.

Документ регламентирует обязательные требования к самокатам, местам их расстановки на территории города, а также к согласованию таких мест. На 15 августа выдано 527 разрешений на расположение пунктов проката электросамокатов двум операторам – WHOOSH и URENT.

Как заметил глава Тюмени, данный документ устанавливает обязанности оператора автоматизированного проката электросамокатов информировать пользователей о необходимости соблюдения установленных правил, в том числе – оставлять самокаты в определенных местах.

По словам Кухарука, в городе утверждены 60 медленных зон, в которых скорость движения электросамокатов не должна превышать скорости пешеходного потока и иметь максимальное значение не более 15 км/ч, а также 27 зон запрета эксплуатации.

"Операторами ведется работа с пользователями, фиксируются нарушения с последующей блокировкой аккаунтов, - добавил Кухарук. - Что касается незаконных прокатов, то я дал поручение усилить контроль за "предпринимателями", предоставляющими эти услуги самовольно, не соблюдающими действующие правила, в том числе и по использованию земельных участков. Фиксировать нарушения и привлекать нарушителей к административной ответственности будут уполномоченные лица функциональных и территориальных органов Тюмени в рамках регулярных выездов".