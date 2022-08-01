Школа № 62 в Тюмени откроется после ремонта осенью 2023 года

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Капитальный ремонт школы № 62 в Тюмени идет по графику, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов по итогам поездки на стройплощадку объекта Народной программы партии.

"Капитальный ремонт школы № 62 начался в марте 2022 года и, согласно контракту, будет завершен 1 ноября 2023 года, - рассказал региональный координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов. - К следующей осени обновится не только здание, но и прилегающая территория. В том числе будет создана большая спортивная зона, там смогут заниматься и учащиеся школы, и жители близлежащих домов".

Демонтажные работы внутри четырехэтажного панельного здания площадью 8 тыс. 376 кв. м завершены на 100 %. Закончена кладка восстанавливаемых перегородок и штукатурные работы. Рабочие приступили к выполнению стяжки, разводке электрики и устройству новых вентиляционных шахт. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Образование".

Председатель регионального общественного совета партпроекта "Новая школа", депутат гордумы Екатерина Вешкурцева отметила, что члены совета, депутаты муниципального и регионального уровня регулярно посещают образовательные учреждения, где проходит капремонт, проводят совещания с подрядчиками. "После капитального ремонта школа не просто должна поменять свой облик. Необходимо создать новую инфраструктуру, которая бы соответствовала всем современным образовательным стандартам, - сказала Вешкурцева. - В школе № 62 создадут центр детских инициатив. Это новое творческое пространство, где ученики смогут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты. Центр объединит талантливых и целеустремленных школьников. Кроме того, откроется медиацентр, увеличится площадь "Науколаба" и "Роболаба".

Исполняющая обязанности директора школы Галина Иванова сообщила, что временно 1 тыс. 414 учащихся школы переведены в школу № 94. Процесс обучения организован таким образом, что никакого отклонения от графика прохождения школьной программы у детей нет, организовано горячее питание, для учеников выстроен безопасный маршрут. "Осенью 2023 года дети и учителя вернутся в родные стены", - отметила Галина Иванова.

Андрей Артюхов напомнил, что в Тюменской области в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" на 2022-2023 годы запланировано проведение капитального ремонта в пяти школах. В этом году откроются обновленные школы в Исетском и Омутинском районах, а также в Голышмановском городском округе. В 2023 году ремонт завершится в учебном заведении Ярковского района и школе № 62 города Тюмени.

Контроль за этапами строительства, ремонта и реконструкции объектов Народной программы проходит в рамках федерального проекта "Единой России" "Партийный десант".