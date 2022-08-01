На тюменской сыроварне "Петелино" варят 24 вида сыров из молока собственного производства

| Фото: petelino.store/ | Фото: petelino.store/

Тонну молока за сутки перерабатывают в тюменской сыроварне "Петелино". Выпуском сыров 24 видов на предприятии занимаются второй год. За это время успели обзавестись постоянными покупателями и составили конкуренцию на продовольственном рынке региона.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала управляющая сыроварней Марина Литвин.

"В основном работаем по заявкам. Сырье берем на своей животноводческой ферме, поголовье которой составляет более 2 тысяч коров голштинской породы", - добавила она.

На ферме заботятся об оптимальных условиях содержания и кормления животных, что гарантирует стабильное качество молока по 50 параметрам.

Несмотря на то, что сыроварня молодая и работает второй год, ассортимент обширный, состоит из 24 видов сыров: рикотта, качотта, моцарелла, брынза, страчателла, буррата, сулугуни, плавленые сыры с разными добавками. Для вкусовых качеств используют: орехи, пажитник, вяленые томаты, пряности, итальянские травы, паприку.

"Наибольшей популярностью пользуется страчателла, буррата и качотта. Есть и фирменный мягкий сыр "Петелино". Закваску используем как российскую, так и импортную, потому что на одной закваске нельзя работать, молоко привыкает и сыр может не получиться", - пояснила управляющая.

Выдержанные сыры зреют от 14 до 30 дней, простые сыры, например, "Адыгейский" готовы через пять-шесть часов.

Оборудование на сыроварне используют только отечественное, завезенное из Екатеринбурга.

"Используем современное оборудование, контролируем качество на всех этапах производства с момента надоя, до упаковки сыра. У нас небольшая команда сыроваров, всего шесть сотрудников, которые прошли обучение и постоянно повышают свою квалификацию", - отметила Марина.

Увидеть процесс приготовления сыра и приобрести готовую продукцию можно на Алебашевском базаре.

Ирина Шемякина