Семь муниципалитетов Тюменской области представили инвестиционный потенциал на втором акселераторе

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Семь муниципалитетов Тюменской области представили инвестиционный потенциал на втором акселераторе, который состоялся в Тюмени 16 августа. О своем потенциале рассказали представители Исетского, Ишимского, Сладковского, Ярковского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, города Ишима.

"Тюменские муниципалитеты становятся более привлекательными для потенциальных инвесторов. Привлечение инвестиций — это вклад в благополучное будущее любого района, в повышение качества и уровня жизни его жителей, формирование современной социально-экономической инфраструктуры территории", - отметил губернатор Александр Моор.

В ярком и разнообразном калейдоскопе проектов, представленных главами муниципалитетов, были и социальные объекты, и производственные площадки, и племенное элитное коневодство, и даже сибирское виноделие. И ничто, по мнению губернатора, не может быть просто отброшено за ненадобностью. Главное - поддержать и найти подходы и пути решения обозначенной цели. Глава региона напомнил слова Альберта Эйнштейна, который утверждал, что самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. "В той ситуации, в которой находится наша страна, надо работать по-другому и получать другой результат", - подчеркнул Александр Моор.

Плановая и детальная работа над инвестиционным потенциалом муниципальных образований Тюменской области, по словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, ведется на протяжении двух лет.

В декабре 2020 года в регионе был инициирован процесс разработки инвестиционных профилей в 15 муниципальных образованиях на период до 2024 года. В процессе подготовки проекта проведен анализ ресурсной базы и компетенций, сосредоточенных на территории. Это дает информацию о том, какие перспективы развития территории видятся в перспективе трех-пяти лет.

В 2021 году пять пилотных районов - Ишимский, Тобольский, Казанский, Сладковский и город Ишим - вошли в первый муниципальный акселератор, пока единственный в своем роде в Российской Федерации. По его итогам пять районов проработали и реализовали 25 проектов, создали 163 новых рабочих места и запланировали на этот год запустить 14 проектов и 480 новых рабочих мест.

После успешного старта второго муниципального акселератора в 2022 году в проект вошли еще 10 муниципальных образований, прошедших работу над инвестиционным профилем.

В ходе защиты районы презентовали 143 проекта с созданием более 900 рабочих мест на общую сумму инвестиций около 16 млрд рублей (цифра по инвестициям по текущим и планируемым проектам).

Во второй акселератор вошли: Исетский, Уватский, Абатский, Ялуторовский, Ярковский и Вагайский районы, Голышмановский и Заводоуковский городские округа, города Тобольск и Ялуторовск.

В планах на 2022 год завершить работу над инвестиционным профилем девяти оставшихся муниципальных образований, после чего ввести их в муниципальный акселератор Тюменской области.

Данный проект, по словам губернатора, получился очень интересным и может быть использован в других регионах нашей страны. "Важно, что сформировались муниципальные команды, - отметил он. – Видна большая вовлеченность сотрудников муниципалитетов. У всех вас есть большой потенциал".

Борис Олейник