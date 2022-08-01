Телевизоры и смартфоны в тюменских магазинах стали дорожать медленнее

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Удорожание бытовой техники, телевизоров, смартфонов замедлилось в Тюменской области и ускорилось годовое удешевление одежды, белья, обуви и ноутбуков.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июнем снизился на 1,26 п. п., до 6,99%, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

"Значительное уменьшение показателя, - отмечено в сообщении, - связано с коррекцией цен на товары длительного пользования (после значительного роста весной), происходящей вследствие укрепления рубля и охлаждения потребительского спроса в условиях снижения инфляционных ожиданий населения".

Переориентация отечественных производителей на внутренний рынок вследствие сокращения экспорта лесоматериалов и металлов привела к расширению предложения их продукции в стране и, следовательно, снижению затрат переработчиков данных видов сырья. Это способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен на мебель, снижению цен на доски обрезные ниже прошлогодних уровней и ускорению годового удешевления древесно-стружечных плит и металлочерепицы.