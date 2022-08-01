Борщ и шарлотка для тюменцев стали дешевле

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области в июле дешевели яблоки и борщевой набор - картофель, морковь, свекла. Динамика цен на плодоовощную продукцию, отличающаяся высокой волатильностью, внесла наибольший вклад в замедление роста цен в продовольственном сегменте, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

"Наращивание импорта фруктов и овощей из ряда стран в сочетании с укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также поступление на прилавки магазинов отечественной, в том числе тюменской продукции нового урожая в большем объеме, чем годом ранее, способствовали расширению предложения", - отмечено в сообщении.

Дополнительное влияние продолжает оказывать ранее принятое правительством Российской Федерации решение об обнулении ввозных пошлин на овощи.

Продолжающаяся коррекция цен после их резкого повышения в марте на фоне высокой насыщенности рынка отечественными продовольственными товарами, в том числе из-за ограничений на экспорт некоторых видов сельхозпродукции в сочетании со снижением спроса со стороны населения, сформировавшего весной повышенные запасы, привела к замедлению годового роста цен на кондитерские изделия, сахар и крупы.

Под влиянием увеличения объемов выпуска региональных производителей молочной продукции снизились годовые темпы прироста цен на молоко, сметану и творог.

В целом годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился с 17,38 % в июне до 16,79 % в июле 2022 года.