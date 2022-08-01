Создать выставку "Сибирские фотолетописцы эпохи" помогут тюменские волонтеры

| группа "Сибирские фотолетописцы эпохи" ВКонтакте | группа "Сибирские фотолетописцы эпохи" ВКонтакте

Далее в сюжете В Упорово пять участников конкурса «ГАРМОНиЯ» прошли в зональный отборочный этап

Присоединиться к созданию выставки "Сибирские фотолетописцы эпохи", посвященной фотокорреспондентам XX века, предлагают волонтерам Тюменской области. Добровольцам предстоит исследовать биографии и творческое наследие фотографов сибирского региона в библиотеках, архивах, музеях, рассказал информационному агентству "Тюменская линия" автор проекта Андрей Черепанов.

"Большинство людей воспринимает многие исторические моменты по фотографиям. К сожалению, если московских и петербургских авторов еще помнят, то из глубинки зачастую и не знают. А уровень сибирских фотографов был не ниже. Благодаря их самоотверженному труду мы можем представить себе развитие не только региона, но и всей страны", — считает Александр Черепанов.

На выставке представят работы не менее 15 фотокорреспондентов, она откроется в музейно-выставочный комплексе Шемановского в Салехарде в начале октября. Через QR-код выставка будет связана с сайтом, на котором разместят работы с материалами из газет, биографиями фотолетописцев.

"Речь пойдет о ведущих фотокорреспондентах, это, например, Аркадий Космаков, Иван Сычёв. Многие известные фотографы начинали с работы в издании "Красное знамя", возьмем тех, кто работал в "Тюменском комсомольце"", — пояснил Андрей Черепанов.

Присоединиться к работе над материалами к выставке можно по ссылке. Проект реализуется при поддержке грантового конкурса "Российского фонд культуры" в рамках программы "Волонтеры культуры".

Вера Коршунова