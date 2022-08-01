В Упорово пять участников конкурса "ГАРМОНиЯ" прошли в зональный отборочный этап

| Фото: пресс-служба ТРО всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО всероссийской политической партии «Единая Россия»

10 гармонистов из пяти сельских поселений района и города Заводоуковска приняли участие в муниципальном отборочном этапе областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ", который состоялся на стадионе спортивного комплекса "Ладья" в Упорово, сообщает пресс-служба ТРО всероссийской политической партии "Единая Россия".

Участники представляли два разнохарактерных произведения. Победителями в номинации "Инструментальное исполнительство" стали Александр Худяков из Упорово (1 место), Александр Коростылев из Заводоуковска и Алексей Ларионов из села Нижнеманай (2 место). В номинации "Поющий гармонист" дипломы победителей получили Александр Дитцель из Емуртлы и Николай Бузунов из Упорово.

Участники, получившие дипломы 1 и 2 степени, отправятся на зональный отборочный этап, который состоится во Дворце культуры Заводоуковска в сентябре.

Напомним, фестиваль-конкурс гармонистов инициирован партией "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора, депутата Госдумы Ивана Квитки, областного департамента культуры и администрации Тюменского района.