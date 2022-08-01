Для детей Второпесьяново Ишимского района построили игровую площадку

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Детскую игровую площадку открыли в селе Второпесьяново Ишимского района ко дню рождения Тюменской области, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Во Второпесьяново, по словам секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России", врио председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, который приехал на торжество, 93 ребенка.

"Это почти треть всех жителей, - подчеркнул он. - Конечно, игровая площадка здесь была очень нужна. Вместе с администрацией Ишимского района удалось оперативно ее оборудовать".

Инициатива благоустройства села, отметил глава района Сергей Ломовцев, шла от многодетных родителей, от всех семей, где есть маленькие дети.

"И мы нашли в этом году возможность выполнить их пожелания", – отметил он. - У села, где так много детей, – большое будущее".

Кроме того, в рамках акции "Собери ребенка в школу" многодетные и малообеспеченные семьи села получили школьные наборы – рюкзаки и все необходимые для учебы канцелярские принадлежности. Помощь была оказана при поддержке ОАО "Запсибгазпром" и генерального директора компании Юрия Водопьянова. Акция ежегодно проводится в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия", координатором которого в Тюменской области является Андрей Артюхов.

В следующем году во Второпесьяново появится еще одна точка притяжения для юных жителей – площадка по мотивам сказки "Конек-горбунок".