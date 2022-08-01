Более 10 тюменских семей получили электронные свидетельства о рождении детей

| Фото: vk.com/perinatal_tyumen | Фото: vk.com/perinatal_tyumen

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Более 10 семей Тюменской области получили электронные свидетельства о рождении детей прямо в роддоме. Это позволил сделать запуск нового сервиса госуслуг "Рождение ребенка", сообщает медицинский информационно-аналитический центр.

По словам руководителя центра Галины Поповой, сервис помогает сэкономить время родителям и уделить больше внимания новорожденному.

Воспользоваться сервисом просто. В роддоме оформят электронный медицинский документ о рождении, который поступит в личный кабинет мамы на госуслугах. После чего родительница заполнит заявление с указанием имени ребенка. Если она в браке, то отец должен согласовать имя через сервис. Затем в личный кабинет матери поступит уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.

Те, кому привычнее использовать бумажные документы, могут воспользоваться своим правом.

Новый сервис доступен роженицам роддомов № 2, 3 и перинатального центра Тюмени. А также областных больниц Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово, Вагая, Исетского, Казанского, Нижней Тавды, Увата, Ярково.