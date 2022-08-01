Жители и гости Тобольска могут записаться на экскурсии по "Экотропам СИБУРа"

| Фото: из сообщества "ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

Более 400 жителей и гостей Тобольска прошлись по "Экотропам СИБУРа" летом 2022 года. Посетить бесплатную экскурсию и узнать о лесном биоразнообразии могут все желающие.

Посетители оставляют много положительных отзывов. "Посетили экотропу "Лес и здоровье". Остались довольны. Позитивно и познавательно. Были очень удивлены множеством грибов, земляники. Узнали много интересного о травах, цветах, деревьях. Огромное спасибо", — рассказал один из туристов.

Записаться на экскурсии можно по телефонам: 277-717, 8-800-301-18-17. Жители и гости Тобольска могут выбрать один из трех маршрутов.