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Открытые консультации проводят для будущих участников "Тюменской марки"

Общество, 08:51 16 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Открытые консультации проведут для желающих принять участие в конкурсе "Тюменская марка-2022".

"С первых дней старта приема заявок на горячую линию конкурса от предпринимателей и самозанятых поступает большое количество вопросов и предложений. Но узнать больше о "Тюменской марке" и определиться с участием можно не только по телефону. Серию встреч проводят в офисе Торгово-промышленной палаты для претендентов, желающих принять участие в юбилейном конкурсе "Тюменская марка-2022"", — рассказали организаторы конкурса.

На встречах, которые уже состоялись, обсудили вопросы участия в геймификации и выставке.

Узнать график проведения конксультаций и записаться на них можно по телефону горячей линии: 288-401.

Отметим, в 2022 году участие в конкурсе "Тюменская марка" примут 60 компаний. Принять участие приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятых, зарегистрированных в Тюмени. Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок, геймификация, выставка с оценкой экспозиций экспертов.

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# конкурс , Тюменская марка

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