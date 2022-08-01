В Тюмени готовят площадку под масштабную выставку промышленно-энергетического форума TNF
Место под масштабную выставку, которая откроется в рамках промышленно-энергетического форума TNF, обустраивают на площади перед технопарком в Тюмени.
Помимо стендов под крышей будет представлена и новейшая техника под открытым небом.
"Сегодня обсудили с коллегами важные аспекты организации. Транспортные и пешеходные потоки, зоны перекрытия, безопасность, дополнительное электроснабжение. Нюансов много", – написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев 15 августа.
Он подчеркнул, что форум, который пройдет в Тюмени 20-22 сентября, — это не только полезное, информативное и статусное мероприятие для участников и гостей. Организаторы хотят, чтобы событие было комфортным и интересным для жителей.