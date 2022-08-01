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Два театра Тюменской области поставят спектакли о Ершове на средства гранта

Общество, 18:53 15 августа 2022

Тобольский театр во ВКонтакте | Фото: Тобольский театр во ВКонтакте

Спектакль "Обыкновенная история необыкновенного человека" по пьесе Станислава Губанищева поставит Тобольский драматический театра, который выиграл грант правительства Тюменской области – 500 тыс. рублей. В основу постановки возьмут малоизвестные факты из биографии Петра Ершова.

Еще один победитель конкурсного отбора – Казанское районное творческое объединение "Досуг". На проект спектакля-шутки "КоньОК" по мотивам сказки Ершова они получили 300 тыс. рублей.

Всего на дополнительный конкурс по предоставлению грантов правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2022 году поступило четыре заявки.

Тюменский театр кукол и молодежный театр "Ангажемент" набрали меньше баллов, не получили поддержки, сообщает региональный департамент культуры.

Предоставление грантовой поддержки осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Культура".

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# грант , национальный проект Культура , театр

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