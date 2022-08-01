В Тюмени конкурсанты "Сценарного кэмпа" разрабатывают киноконтент под руководством профессионалов

Медиаполис Медиаполис

85 начинающих сценаристов из более чем 37 регионов России разрабатывают сценарии под руководством профессионалов в рамках Всероссийского конкурса "Сценарный кэмп" в Тюмени.

Проект "Сценарный кэмп" проходит в формате креативного лагеря. До 17 августа участники кэмпа пройдут мастер-классы экспертов киноиндустрии. В конце смены каждый участник презентует свой сценарий и сможет заинтересовать VOD-платформы. Авторы лучших работ поедут в сентябре на арт-кластер "Таврида" в Крым.

На открытии конкурса заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский подчеркнул важность адаптации российской традиции создания историй к современности. "В условиях огромного спроса на киноконтент наша задача подготовить специалиста нового уровня, универсала, который сможет писать классные истории при минимальном количестве ресурсов", – сказал он.

Конкурс "Сценарный кэмп" проводит центр развития региональных кино и медиа "Медиаполис" при поддержке правительства Тюменской области и Президентского фонда культурных инициатив.