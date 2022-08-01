  • 15 августа 202215.08.2022понедельник
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени конкурсанты "Сценарного кэмпа" разрабатывают киноконтент под руководством профессионалов

Общество, 13:04 15 августа 2022

Медиаполис

85 начинающих сценаристов из более чем 37 регионов России разрабатывают сценарии под руководством профессионалов в рамках Всероссийского конкурса "Сценарный кэмп" в Тюмени.

Проект "Сценарный кэмп" проходит в формате креативного лагеря. До 17 августа участники кэмпа пройдут мастер-классы экспертов киноиндустрии. В конце смены каждый участник презентует свой сценарий и сможет заинтересовать VOD-платформы. Авторы лучших работ поедут в сентябре на арт-кластер "Таврида" в Крым.

На открытии конкурса заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский подчеркнул важность адаптации российской традиции создания историй к современности. "В условиях огромного спроса на киноконтент наша задача подготовить специалиста нового уровня, универсала, который сможет писать классные истории при минимальном количестве ресурсов", – сказал он.

Медиаполис Медиаполис ﻿

Конкурс "Сценарный кэмп" проводит центр развития региональных кино и медиа "Медиаполис" при поддержке правительства Тюменской области и Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# киноиндустрия , конкурс

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 15.08.2022В Тюмени конкурсанты "Сценарного кэмпа" разрабатывают киноконтент под руководством профессионалов
12:53 15.08.2022Новый кампус позволит студентам заниматься спортом, считает Евгений Макаренко
12:07 15.08.202222 лучших гармониста Тюменского района выступили на гала-концерте конкурса "ГАРМОНиЯ"
11:55 15.08.2022Авиашоу, концерт к 78-летию области и день физкультурника прошли на выходных в Тюмени