Фильм о Мусоргском откроет фестивальную неделю на площади 400-летия Тюмени

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

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Фестиваль "Земля больших людей FEST", в рамках которого покажут художественные фильмы о великих композиторах, стартует на площади 400-летия Тюмени 15 августа в 14 часов. Первой кинолентой проекта "Культкино" станет "Мусоргский" (0+), снятый в 1950 году, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Пространство уличного кинотеатра оборудовано большим экраном, мягкими креслами-мешками и удобными сиденьями. На этой неделе зрители смогут посмотреть фильмы о Чайковском, Римском-Корсакове и других композиторах.

16 августа в 14 часов покажут фильм "Римский-Корсаков" (0+) 1953 года выпуска. На следующий день зрителей ждет посвещенная личности Ференца Листа "Неоконченная песнь" (12+) 1960 года выпуска. 18 августа любителей музыки приглашают на киноленту "Вивальди, рыжий священник" (16+) 2009 года выпуска. 19 августа организаторы фестиваля покажут картину "Чайковский" (0+), выпущенную в 1969 году.

Все показы будут начинаться в 14 часов.