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Благотворительный фестиваль "Теплые коты" проведут в Тюмени на грант Росмолодежи

Общество, 11:18 15 августа 2022

"Теплые коты" во ВКонтакте

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80 тыс. рублей на проведение благотворительного фестиваля "Теплые коты" выиграл тюменец Дмитрий Пронин от Росмолодежи на второй смене форума "УТРО" в Ханты-Мансийске.

Вырученные средства пойдут на помощь приюту для животных "Лучший друг", сообщил корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта.

"Фестиваль проведут молодые люди, которые не занимаются волонтерской деятельностью регулярно. Возможно, они где-то и когда-то что-то делали, но не загорелись, не стали участником добровольческого объединения. Хочу показать им насколько это направление важно и ценно. У ребят будут наставники - зооволонтеры и серебряные добровольцы, которые впервые будут включены в проект. Они расскажут им об основах волонтерской деятельности и помогут с организационными моментами", – поделился автор идеи.

Форум "УТРО" во ВКонтакте | Фото: Форум "УТРО" во ВКонтакте

Фестиваль "Теплые коты" пройдут осенью. Во время мероприятия, кроме пункта по сбору корма для животных из приюта, будут работать экоприемник, экобукинг и фримаркет, пройдут различные лекции, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер.

Всем участникам подарят брендированную продукцию, благодарственные письма и подарочные сертификаты. Все это тюменец приобретет на полученный грант. "Добрые дела очень важно поощрять", – считает Дмитрий.

Команда реализует проект с 2018 года. В 2021 году было собрано 28 кг корма для животных, моющие средства, медикаменты и макулатура. Более подробную информацию можно найти в группе фестиваля.

Напомним, на форуме "УТРО" шесть тюменцев выиграли гранты.

Виктория Макарова

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# бездомные животные , приют , Росмолодежь , Форум Утро

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