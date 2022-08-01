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22 лучших гармониста Тюменского района выступили на гала-концерте конкурса "ГАРМОНиЯ"

Общество, 12:07 15 августа 2022

Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой

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22 лучших гармониста выступили на гала-концерте конкурса "ГАРМОНиЯ" на сцене Дома культуры в Винзилях Тюменского района. Каждый из музыкантов стал победителем в своей номинации муниципального этапа областного фестиваля-конкурса, сообщает в своем Telegram-канале глава Тюменского района Светлана Иванова.

Среди них как признанные профессионалы – Николай Ивонин и Файзуллин Кисматулла, так и любители, например, Николай Кобзев и Сергей Виденеев. "Порадовали выступления юных гармонистов - Михаила Постникова и Рамзиля Сабирова", - отметила глава района.

Каждому участнику, а их было более 50, фестиваль подарил возможность не только показать свое мастерство владения инструментом, но и познакомиться с единомышленниками, получить мастер-класс от выдающихся столичных музыкантов Владимира Бутусова и Игоря Шипова.

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По словам главы района, отборочные туры собирали полный зал зрителей, поскольку гармонь является настоящим народным инструментом, напоминающим об истоках российской культуры.

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# гармонисты , конкурс , Тюменский район

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