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60 компаний примут участие в юбилейном конкурсе "Тюменская марка"

Общество, 17:18 04 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 компаний допустят к юбилейному двадцатому конкурсу "Тюменская марка-2022". Об этом директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых рассказал на презентации проекта в мэрии 4 августа.

Принять участие приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятых, зарегистрированных в Тюмени.

Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок, геймификация, выставка с оценкой экспозиций экспертов. "Мы постарались все упростить. С 8 августа можно подать заявки онлайн. У нас будет 60 участников. На выставке их может быть больше. После регистрации предприниматели узнают, какие мероприятия нужно выполнять в ходе второго этапа "Геймификация". Здесь предложат пройти тест на знание истории и получить баллы за это, разместить посты и так далее. Максимальное количество баллов, которое можно получить на данном этапе – 20", – рассказал Сергей Толстых.

Выставка станет третьим этапом. Стенды компаний разместят в центре "Тюменская ярмарка" на ул. Севастопольской. Оценивать экспозиции участников будут по пяти критериям оценки: эстетичность оформления стенда, наличие собственного бренда, квалифицированность сотрудников, уровень презентации компании за одну минуты, привлечение посетителей выставки.

Горожане смогут приобрести понравившиеся товары конкурсантов. Ожидается, что экспозицию посетят первые лица города и региона, иностранные делегации.

Победителей будет пять. "Они получат дипломы и статуэтки, право использования логотипа "Тюменской марки" в течение трех лет. У победителей будет возможность бесплатно пользоваться эфирным временем на "Сибинформбюро". Минимальное количество времени – это 15 минут", – добавил Сергей Толстых.

Заявки принимаются на бумажном носителе лично, в электронной форме через сайт конкурса или по почте: tyumen_marka@tyumen-city.ru.

Инна Пахомова

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# конкурс , предпринимательство , Тюменская марка

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