Беговые дорожки, зоны воркаута и ГТО, футбольное поле появятся на территории тюменской гимназии № 1

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

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К строительству современного спортивного ядра приступили на территории гимназии № 1 в Тюмени. Директор гимназии Михаил Колосов рассказал, что при формировании проекта учитывалось мнение учащихся и их предпочтения.

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

На площади почти 5 тыс. 500 кв. м уже проведены демонтажные работы и инженерная подготовка. Ведется устройство основания.

В комплексе будет четыре беговые дорожки (круг 200 метров) и трек для бега на 100 метров. Запланировано несколько игровых зон: № 1 – это баскетбольная (32 х 18 м) и волейбольная (18 х 9 м) площадки; № 2 – футбольное поле (40 х 32 м); № 3 – территория, где разместятся стритбольные, волейбольные и площадки для бадминтона. Особое внимание уделено зонам для воркаута и сдачи норм ГТО. Предусматрен монтаж системы освещения всего комплекса.

Работы планируется закончить в октябре.

"Спортивное ядро школы будет использоваться не только для проведения уроков физкультуры, но и как центр для занятий спортом горожан", - отметил Руслан Кухарук.