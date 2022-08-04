Две "Лады ларгус" пополнили автопарк областной больницы в Вагайском районе

| Фото: пресс-служба областной больницы № 9 | Фото: пресс-служба областной больницы № 9

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Два автомобиля марки "Лада ларгус" пополнили автопарк областной больницы № 9 в Вагайском районе. Они прошли процедуру постановки на учет, находятся на этапе брендирования и будут иметь единый корпоративный стиль, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам заведующего хозяйством Юрия Птицына, в начале 2021 года больница получила новой "скорой" на базе автомобиля "Патриот" и тремя "Нивами тревэл". Два легковых автомобиля повышенной проходимости уже обслуживают сельские территории района, один автомобиль оставили в селе Вагай для пациентов поликлиники. Также он используется для доставки специалистов на вызов и доставки вакцины до ФАПов.

"Мы получили эти машины в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения", - пояснил он.

Необходимость в транспортных средствах остается высокой, ведь в зоне обслуживания районной больницы - 38 фельдшерско-акушерских пунктов. В распоряжении работников числится девять санитарных машин на базе "Уаза" и два дополнительных транспорта, приобретенных в рамках модернизации. Ключи от двенадцатого автомобиля ожидают нового владельца. Новый транспорт позволит распределить часть работы между специалистами и обеспечит своевременную помощь пациентам.