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Две "Лады ларгус" пополнили автопарк областной больницы в Вагайском районе

Общество, 15:59 04 августа 2022

пресс-служба областной больницы № 9 | Фото: пресс-служба областной больницы № 9

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Два автомобиля марки "Лада ларгус" пополнили автопарк областной больницы № 9 в Вагайском районе. Они прошли процедуру постановки на учет, находятся на этапе брендирования и будут иметь единый корпоративный стиль, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам заведующего хозяйством Юрия Птицына, в начале 2021 года больница получила новой "скорой" на базе автомобиля "Патриот" и тремя "Нивами тревэл". Два легковых автомобиля повышенной проходимости уже обслуживают сельские территории района, один автомобиль оставили в селе Вагай для пациентов поликлиники. Также он используется для доставки специалистов на вызов и доставки вакцины до ФАПов.

"Мы получили эти машины в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения", - пояснил он.

Необходимость в транспортных средствах остается высокой, ведь в зоне обслуживания районной больницы - 38 фельдшерско-акушерских пунктов. В распоряжении работников числится девять санитарных машин на базе "Уаза" и два дополнительных транспорта, приобретенных в рамках модернизации. Ключи от двенадцатого автомобиля ожидают нового владельца. Новый транспорт позволит распределить часть работы между специалистами и обеспечит своевременную помощь пациентам.

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# автопарк , Вагайский район , здравоохранение

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