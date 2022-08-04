Документальный фильм "Точка опоры" о пользе спорта сняли в Тюмени

| Фото: из сообщества "Федерация лучного боя" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Федерация лучного боя" во ВКонтакте (архив)

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Премьера тюменского документального фильма "Точка опоры", героями которого стали участники лучного клуба, начнется в мультицентре "Контора пароходства" 26 августа в 19 часов.

"Снимаем документальный фильм, который покажет, как молодые люди, столкнувшиеся с выгоранием на работе, депрессией и страхом взрослой жизни, смогли решить свои проблемы благодаря спорту и качественному живому общению. Лента раскроет тему негативного влияния социального дистанцирования во время пандемии и перехода на удаленку", — рассказал автор идеи Дмитрий Батурин.

Герои фильма — участники лучного клуба "Пульс", которые столкнулись с подобными проблемами и нашли решение с помощью тренировок и спортивного комьюнити. Авторы проекта захотели рассказать о своем опыте. "Глобально идея фильма заключается в том, что повысить качество жизни и вытащить из проблем может любое спортивное комьюнити", — добавил Дмитрий Батурин.

Активная работа над фильмом началась в июне 2022 года. Авторы прописали концепцию, слушали и отбирали истории героев. Сейчас фильм практически готов. 2 августа прошел технический показ, который посмотрели 30 человек. Фильм обсудили со зрителями и послушали их рекомендации.

Вход на премьеру будут свободным. В программе презентации — лекция психолога по теме фильма и розыгрыш сертификатов на бесплатные тренировки в лучном клубе. Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, проект работы стал одним из победетелей грантового конкурса "Моя идея" тюменского мультицентра "Моя территория". На реализацию проекта выделили 148 тыс. рублей.

Инна Пахомова