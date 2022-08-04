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Тюменцы могут передать в дар ненужные велосипеды и самокаты

Общество, 14:30 04 августа 2022

museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

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Отдать в дар неиспользуемые велосипеды, самокаты и скейты детям из семей, находящихся в тяжелом положении, тюменцы могут по семи адресам. Сделать это можно с 9 до 17 часов, пишет городской департамент по спорту и молодежной политике.

Транспорт принимают в пунктах: ул. Барнаульская, 17, ул. Широтная, 263-265 (лыжная база), ул. Аккумуляторная, 15, ул. Судоремонтная, 1а, ул. Малышева, 38/1, Гилевское кольцо, 1 и ул. Депутатская, 129/1.

В случае необходимости средства передвижения отремонтируют воспитанники секции "Велоспорта" спортивной школы № 4.

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# благотворительность , велосипед , дети

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