В Ишиме начали озеленение сквера и пешеходной зоны на улицах Пушкина и Максима Горького

| Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения в Ишиме | Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения в Ишиме

Озеленение и укладка асфальтобетонного, синтетического и декоративного покрытия ведется в Ишиме в сквере возле Дома культуры и на пешеходной зоне на улицах Пушкина и Максима Горького.

Также сейчас строители ведут земляные работы и проводят освещение, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Застройку объекта выполняет подрядная организация "ТОДЭП". Все работы по благоустройству завершатся в 4 квартале 2022 года. Следить за благоустройством территории можно по камерам видеонаблюдения, которые установили в июле.

Напомним, что Ишим стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году и получил на реализацию проекта федеральный грант.

Для ишимцев создадут общественное пространство для проведения тематических мероприятий: амфитеатр, семейную зону с детскими площадками и кофейней, скейт-парк, галерею молодоженов, площадки для отдыха со скамейками и озеленением, а также фонтан.

Виктория Макарова