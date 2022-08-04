"Тюменская марка – 2022" пройдет без номинаций и приза зрительских симпатий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юбилейный двадцатый конкурс "Тюменская марка - 2022" пройдет без номинаций. Обладателя приза зрительских симпатий выбирать тоже не будут. Об этом сообщил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых на презентации в мэрии 4 августа.

"Как вы помните, раньше всегда заявки принимались по номинациям. Решили от этого формата отказаться совсем. Тем не менее, исходя из того, какие участники подадут заявки, постараемся распределить участников по сферам деятельности, чтобы горожанам было проще ориентироваться", – рассказал он.

Отметим, также в конкурсе 2022 года не будет денежных призов с перечислением на счет, как это было ранее. В этот раз победители получат дипломы и статуэтки, право использования логотипа "Тюменской марки" в течение трех лет, эфирное время на телевидении.

"Фактически эквивалент денег будет. Любая компания сможет эффективно использовать ресурс на телевидении. По опыту прошлых лет видеосюжеты набирали по миллиону просмотров. Мы ушли от денег, поскольку предприниматели отмечали, что сложно реализовать эти средства. У нас высокие требования к отчетности. В связи с тем, что это бюджетные средства, мы не можем от этого отойти. Когда предприниматели расходуют эти деньги, они должны четко показать, на какие цели их направили. Не каждый может это сделать. В этом году решили попробовать такой формат", – прокомментировал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени.

По словам Сергея Толстых, каждый участник конкурса уже побеждает. Даже, если ничего не делать, а просто выставить свой стенд, обязательно появятся новые покупатели.

Представитель ООО "Семья" – компании, признанной лучшим предприятием в сфере услуг по итогам "Тюменской марки – 2021" – Ирина Шепелина после презентации сделала для себя выводы, что конкурс будет проходить намного легче. "В прошлом году у нас была предзащита смет и защита смет в прямом эфире. К нам приходили наставники. Было много этапов. Кто собирается участвовать в первый раз, участвуйте. В этом году, мне кажется, все очень легко", – поделилась мнением тюменка.

Ограничений для участия в конкурсе нет: подавать заявки могут и победители прошлых лет. Регистрация откроется с 8 августа. Заявки принимаются на бумажном носителе лично, так и в электронной форме через сайт конкурса или по электронной почте: tyumen_marka@tyumen-city.ru.

Инна Пахомова