Где лучше размещать нефтяные объекты, выяснили тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Проектирование нефтяных месторождений требует особого внимания к ландшафтным условиям водосбора реки при размещении объектов добычи нефти и газа. Это снизит риски загрязнения водоемов при чрезвычайных ситуациях, считают ученые ТюмГУ.

"Предприятия нефтяной отрасли должны применять технологии, способные свести риск нефтяного загрязнения к минимуму. Одним из возможных вариантов является размещение нефтяных объектов в лесных ландшафтах", — комментируют исследователи.

Стоит учитывать, что и этот вариант также может привести к вредным последствиям. Он не всегда применим из-за необходимости охраны и рационального использования лесных ресурсов.

Наиболее неблагоприятные условия для формирования качества воды малых рек формируются на склоновых ландшафтах, на суглинистых грунтах и торфяниках при прокладке объектов нефтяной инфраструктуры, при авариях на трубопроводах. Наибольший риск нефтяного загрязнения представляет сброс нефтепродуктов из загрязненных болотных комплексов, особенно на участках, расположенных по периферии торфяников.

Неоднократные случаи превышения норм наблюдались в 1990–2010 годы в Нижневартовском, Сургутском и Октябрьском муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наиболее частый источник поступления нефтепродуктов в реки – сбросы сточных вод промышленных предприятий и складов топлива и масел, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.