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Легенду о Ермаке представит театр "Гелиос"

Общество, 09:13 16 августа 2022

архив театра огня Helios | Фото: архив театра огня Helios

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Премьерный показ спектакля "Сибирь. Начало" от театра огня "Гелиос" пройдет на уличной площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 18 августа, начало в 20 часов, сообщают организаторы.

Под открытым небом покажут легенду о Ермаке Тимофеевиче. Продолжительность шоу составит час.

Более 20 видов огненного и пиротехнического реквизита, 30 артистов, Ермак на колесе Сира, царь на полутораметровых ходулях, акробаты, которые работают с огненной скакалкой, декорация, которая в одно мгновение трансформируется в златоглавую Москву, корабль, острог и "Ворота Сибири". Мероприятие пройдет под контролем сотрудников МЧС.

Напомним, в 2021 году тюменский коллектив представил спектакль "Ворожба". На протяжении нескольких дней его демонстрировали на набережной. С помощью огня, хореографии и пиротехники актеры рассказывали тюменцам скандинавские легенды о суровых богах, бравых норманнах, их женах и далеком путешествии за моря.

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# премьера , спектакль , театры

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