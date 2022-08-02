Премьерные огненные спектакли "Сибирь. Начало" пройдут в Тюмени с 18 по 20 августа

| Фото: архив театра огня Helios | Фото: архив театра огня Helios

Премьерные огненные шоу-спектакли "Сибирь. Начало" состоятся во дворе Дворца творчества и спорта "Пионер" 18, 19 и 20 августа, начало в 20 часов.

"Две сцены из двенадцати мы показали в рамках "Снов улиц". Зрители отреагировали очень тепло, апплодировали и скандировали "Молодцы". В этот день у нас были самые большие продажи билетов. Мы представим масштабную историю. Костюмы не исторические. Мы сохраняем какие-то элементы, но они стилизованные. У нас будет большая декорация четыре с половиной метра в высоту и десять с половиной метров в длину. Она разноуровневая, превращается в корабль, стену острога, Москву златоглавую. До этого у нас были небольшие декорации, они быстро разбирались. Будет большое количество огненного реквизита: дракон, скакалка, пиротехника", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель театра Мария Ермакова.

В постановке задействованы 30 артистов. Актеры репетируют каждый день. Под открытым небом покажут легенду о Ермаке Тимофеевиче. Продолжительность шоу составит час. Мероприятие пройдет с участием МЧС.

Продажа билетов уже открыта. Ранее выигранный грант губернатора позволил нам закрыть одну пятую создания спектакля. Впереди у театра оригинального жанра благотворительный показ для многодетных семей, скорее всего, все средста пойдут на его реализацию.

Напомним, в 2021 году тюменский коллектив представил спектакль "Ворожба". На протяжении нескольких дней его демонстрировали на набережной. С помощью огня, хореографии и пиротехники актеры рассказывали тюменцам скандинавские легенды о суровых богах, бравых норманнах, их женах и далеком путешествии за моря.

Инна Пахомова