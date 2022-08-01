Пчеловод из Ярковского района считает 2022 год благоприятным для отрасли

| Фото: Ивана Кырлана | Фото: Ивана Кырлана

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100 пчелиных семей имеется в распоряжении пасечника из с. Покровское Ярковского района Тюменской области Ивана Кырлана. В 2021 году было 60 семей, от них пчеловод получил более 1,5 тонн меда.

"В этом году сезон еще не закрыт, поэтому сказать сложно сколько меда соберем. Несмотря на то, что год в целом был тяжелый и своеобразный, он для нас благоприятный. Мы специально подсеивали луга медоносными травами: многолетний шароголовый мордовник и однолетняя фацелия. Хороший урожай зависит не столько от года, сколько от той местности, куда пчел вывозят", - рассказал пчеловод, глава КФХ Иван Кырлан корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Свою продукцию Иван реализует в основном на ярмарках и фестивалях, на которые его приглашают. Продает он не только мед, но и пчелопакеты, пчелосемьи, изготавливает на заказ ульи и пчелиные рамки.

"Мы не можем даже свой регион обеспечить медом на 100 процентов, к нам везут мед из Башкирии, Дальнего Востока и зачастую это контрафактная продукция. Самый надежный способ приобретения качественной продукции — найти своего поставщика меда", - считает он.

Иван Кырлан 12 лет занимается любимым делом. В 2019 году принял участие в региональной программе "Агростартап" и на реализацию проекта ему выделили более 1 млн рублей. На эти средства приобрел улья из пенополиуретана, УАЗ для транспортировки домиков и оборудования для откачки меда.

По его словам, самая большая проблема для пчеловодов - это опрыскивание полей гербицидами и пестицидами.

"Даже, если химикаты соответствуют нормам, но безответственные сельхозпроизводители не соблюдают дозы и время опрыскивания, это губительно влияет на пасеку. Много особей погибает, поэтому и приходится увозить улья в безопасные места, благо территория Тюменской области позволяет это сделать", - поделился он.

Для себя и своих друзей-пасечников Иван Кырлан привозит среднерусских пчел с Алтая, они себя хорошо зарекомендовали, отмечает он.

"Привозил с Белоруссии, с майкопского селекционного центра, были пчелы породы карника и узбекская карпатка, но большого отличия в количестве собранного нектара не нашел", - говорит он.

По мнению Ивана Кырлана, пчеловодство в последние годы развивается, но этого недостаточно, чтобы покрыть весь рынок племенным материалом, еще много завозится пчел из других государств.

"С Узбекистана поступают большие партии пчел и пчелопакетов, они конкурируют в ценовой политике с нашими, но плохо переносят наш климат. У нас бывает то нет нектара, потом все травы в раз начинают цвести и их пчелы не успевают освоить весь нектар", - пояснил он.

Иван считает, что необходимо ужесточить контроль за качеством ввозимых семей, пчелопакетов, реализуемого на ярмарках и в торговых точках меда.

"С ввозимыми пчелами завозятся паразиты и болезни, которые заражают наших пчел. Зачастую под одним ветеринарным сертификатом завозится 15-18 видов меда. Такое невозможно. Это не является медом, это медовые продукты, но об этом не пишут и покупателей вводят в заблуждение. Мед научились квалифицированно подделывать, я выходил с инициативой и предлагал создать мобильную группу, которая могла бы выезжать на пасеки, в случае массовой гибели пчел, чтобы установить причину, выезжать на ярмарки, где в экспресс-лаборатории проверять качество продукта, выезжать на приграничные дороги и проверять, каких пчел завозят. Уверен, что это поможет контролировать качество меда", - подытожил он.

Ирина Шемякина