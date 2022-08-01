Танго-флешмоб устроят в тюменском торговом центре

архив | Фото: из сообщества "Большой танго-флешмоб в Тюмени" во ВКонтакте архив | Фото: из сообщества "Большой танго-флешмоб в Тюмени" во ВКонтакте

Около 60 участников ожидают на танго-флешмобе, который начнется на первом этаже ТРЦ "Кристалл" 20 августа в 18 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор флешмоба, преподаватель одной из школ танцев Мария Сохненко, такое событие в областной столице проводят в пятый раз.

"Количество людей, увлекающихся танго, в Тюмени растет. Изначально наши флешмобы собирали по 30 человек, в прошлом году было около 50 участников. В этом году мы ждем около 60-70 человек. Зрители подключаются, хотят попробовать потанцевать, задают вопросы", — поделилась Мария Сохненко.

В 2022 году организатор решила ввести дресс-код. Желающих потанцевать просят надеть одежду красного, черного и белого цветов. В этот раз тренировки проводить не стали, все будет спонтанно.

Танго-флешмоб — международная акция. По словам Марии Сохненко, она пройдет в 90 городах.

Инна Пахомова