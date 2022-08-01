Тюменская компания разместит инженерный, производственный и учебный центры в Боровском индустриальном парке

| Фото: "Тюмень Прибор" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень Прибор" во ВКонтакте

Резидент индустриального парка "Боровский" компания "Тюмень Прибор" готовится к открытию завода по производству IT-оборудования и систем промышленной автоматизации в Тюменском районе. На днях получено заключение Главного управления строительства Тюменской области о соответствии объекта требованиям проектной документации.

По словам генерального директора "Тюмень Прибор" Радика Закирова, на новой площадке будут сосредоточены все ресурсы компании. На данном этапе идет подготовка здания к монтажу высокотехнологичного оборудования.

"Практически каждую неделю мы проводим субботники. Открытие планируем провести с 19 по 25 сентября, когда в регионе будет проходить Тюменский нефтегазовый форум, рассчитываем, что нашу площадку включат в его программу", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии руководитель предприятия.

На заводе в индустриальном парке разместятся инженерный, производственный и учебный центры "Тюмень Прибора", а также лаборатории. Метрологическая лаборатория прошла аккредитацию и процедуру подтверждения компетенций с расширением области аккредитации по теплотехническим измерениям. Теперь предприятия могут здесь провести поверку средств измерения: манометров, датчиков и калибраторов давления, контроллеров и другого оборудования. Идет набор сотрудников. На первом этапе планируется принять 25 специалистов.

Напомним, тюменская компания уже 20 лет производит системы интеллектуальной автоматизации и оборудования: компоновочные шкафы, датчики давления, промышленные компьютеры, системы автоматизации (ЛСУ, СПАЗ, РСУ, СТМ) и другие. Продукция пользуется спросом у компаний нефтегазодобывающей сферы, гражданского строительства и других отраслей экономики. Импортозамещение во всех новых проектах составляет 99,9 %.

Оксана Корнеенкова