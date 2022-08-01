Тюменцы совместно исполнят государственный гимн в честь Дня флага России

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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Концертная программа, посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, состоится на площади 400-летия Тюмени 22 августа.

Для жителей выступят образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири", вокальное трио "Оберег", танцевальный ансамбль "Денс Хит", ансамбль русской песни "Сударушка" и другие.

На главной городской площади тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России. Активисты молодежных, волонтерских организаций развернут российский флаг, раздадут ленточки и флажки триколор.

Праздничная программа стартует 22 августа в 17 часов, к участию приглашают всех желающих.