В двух селах Тобольского района начали благоустройство территорий возле новых амбулаторий

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Благоустройство территорий началось возле новых модульных зданий врачебных амбулаторий в селах Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района. Электричество, водопровод и отопление в ФАПах уже подключено, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Далее будет установлен пандус и начнется комплектация зданий новым оборудованием и мебелью с учетом пожеланий медработников.

На 350 квадратных метрах разместятся кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, палата дневного стационара, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и другие. Рабочее место специалиста будет иметь выход в интернет по защищенному каналу. Это позволит использовать телемедицинские технологии, в том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост врача-кардиолога.

Врачебные амбулатории построены из высокоэффективных энергосберегающих материалов, срок службы которых насчитывает десятки лет. Они заменят ветхие строения 1980 годов.