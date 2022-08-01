1 тыс. 400 ялуторовчан посетили новый бассейн "Дельфин" за первый месяц его работы

| Фото: из сообщества "Ялуторовск: официальные новости" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовск: официальные новости" во ВКонтакте

Более 1 тыс. 400 ялуторовчан посетили новый бассейн "Дельфин" за первый месяц его работы. Сейчас количество желающих увеличивается. Об этом глава Ялуторовска Вячеслав Смелик сообщил в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"За бассейн в 2018 году на рейтинговом голосовании высказалось большинство жителей Ялуторовска. В этом году его ввели в эксплуатацию. Практически два месяца он успешно работает. За первый месяц его посетили более 1 тысячи 400 ялуторовчан. Отзывы только положительные. По второму месяцу мы видим, что поток увеличивается", — добавил Вячеслав Смелик.

Он подчеркнул, что это хороший большой бассейн с шестью дорожками, в нем недавно начались занятия по аквааэробике. В здании есть фитнес-зал с тренажерами.

В будущем здесь планируют открыть секции по плаванию для детей. "Сейчас мы еще не запустились в полную меру, работаем с теми специалистами, которые у нас есть. По мере набора профильных тренеров и инструкторов у нас все появится, в том числе обучению детей плаванию", — сказал глава Ялуторовска.

Инна Пахомова