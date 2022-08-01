Второй open air с диджеями и певцами проведут в саду Ермака в Тобольске

| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

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Open air с выступлением тобольских исполнителей и диджеями состоится в саду Ермака в Тобольске 20 августа. Начало — в 20 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры Тобольска Дарья Аширова, первый open air в саду Ермака прошел 6 августа. Это был новый формат проведения мероприятий, можно было не только потанцевать, но и послушать хиты 80-х, 90-х в исполнении тобольских артистов.

"Провели такой формат, чтобы посмотреть, понравится ли он тоболякам и гостям города. Мероприятие посетили более 200 человек, молодежь активно покупала билеты по Пушкинской карте, было также и старшее поколение. После сбора отзывов в социальных сетях, тоболяки попросили провести мероприятие в таком формате еще раз", — отметила Дарья Аширова.

Во втором open air примут участие исполнители Олег Янковский и Светлана Таланцева, которые споют известные хиты. Для гостей также будут играть местные диджеи DJ RyabikOFF и DJ Resonance. На open air организаторы разыграют билеты на другие культурные события в Тобольске.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова