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Теннисный корт в Тюмени откроют в сентябре 2022 года

Экономика, 09:04 19 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Теннисный корт с 24 площадками внутри и снаружи откроют в Тюмени на ул. Народной в сентябре 2022 года. Его строительство началось в мае 2017 года. За это время инвестор ООО "Гарантия" вложило 450 млн рублей в создание крупного спортивного объекта.

Генеральный директор ООО "Гарантия", президент федерации тенниса Тюменской области Виктор Беличенко во время визита на объект заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева 18 августа рассказал о технологии строительства, об объеме выполненных работ и о том, что сейчас самое главное – привлечь детей к занятиям теннисом. К слову, набирать детей в группы будут с четырех лет, но предусмотрен и набор двухлетних детей для общефизической подготовки. Также идет работа по формированию тренерского состава. Первые тренеры приехали из Томска.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В теннисном центре имеется есть тренажерный зал, кафе, магазин, зал для групповых занятий, тренерские помещения, медпункт, две смотровые площадки.

"Месяц остался до сдачи объекта, мы завершаем. До конца августа сдадим в эксплуатацию, в сентябре в тестовом режиме начнем запускать детей, теннисистов. Ракетки и мячики для детей будут, а взрослые пусть приходят со своими. Наши интересы с властью, чтобы дети занимались спортом, вели здоровый образ жизни, совпали", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Виктор Беличенко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Инвестор на этапе строительства теннисного корта получил льготный заем - 50 млн рублей. Сопровождение инвестора идет в рамках реализации проектного офиса 2.0 регионального инвестагентства.

"Перед тем, как начать реализовывать инвестпроект, нужно снять риски – подведение сетей, точки подключения, где они и сколько стоят. Все вопросы, связанные с началом проекта, мы должны выяснить и дать инвестору ответы. Работа над автоматизацией процессов продолжается. Мы за полгода рассмотрели более 140 вопросов от инвесторов. И 80 процентов решены", - говорит гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Всего на сегодня в Тюменской области реализуется 509 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей.

Анжела Лебедева

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# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области , Николай Пуртов , теннис

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