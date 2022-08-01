Теннисный корт в Тюмени откроют в сентябре 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Теннисный корт с 24 площадками внутри и снаружи откроют в Тюмени на ул. Народной в сентябре 2022 года. Его строительство началось в мае 2017 года. За это время инвестор ООО "Гарантия" вложило 450 млн рублей в создание крупного спортивного объекта.

Генеральный директор ООО "Гарантия", президент федерации тенниса Тюменской области Виктор Беличенко во время визита на объект заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева 18 августа рассказал о технологии строительства, об объеме выполненных работ и о том, что сейчас самое главное – привлечь детей к занятиям теннисом. К слову, набирать детей в группы будут с четырех лет, но предусмотрен и набор двухлетних детей для общефизической подготовки. Также идет работа по формированию тренерского состава. Первые тренеры приехали из Томска.

В теннисном центре имеется есть тренажерный зал, кафе, магазин, зал для групповых занятий, тренерские помещения, медпункт, две смотровые площадки.

"Месяц остался до сдачи объекта, мы завершаем. До конца августа сдадим в эксплуатацию, в сентябре в тестовом режиме начнем запускать детей, теннисистов. Ракетки и мячики для детей будут, а взрослые пусть приходят со своими. Наши интересы с властью, чтобы дети занимались спортом, вели здоровый образ жизни, совпали", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Виктор Беличенко.

Инвестор на этапе строительства теннисного корта получил льготный заем - 50 млн рублей. Сопровождение инвестора идет в рамках реализации проектного офиса 2.0 регионального инвестагентства.

"Перед тем, как начать реализовывать инвестпроект, нужно снять риски – подведение сетей, точки подключения, где они и сколько стоят. Все вопросы, связанные с началом проекта, мы должны выяснить и дать инвестору ответы. Работа над автоматизацией процессов продолжается. Мы за полгода рассмотрели более 140 вопросов от инвесторов. И 80 процентов решены", - говорит гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Всего на сегодня в Тюменской области реализуется 509 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей.

Анжела Лебедева