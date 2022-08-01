Все о выпускниках российских колледжей расскажет QR-код

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

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QR-код с полной информацией о полученных ими компетенциях появится на дипломах выпускников российских колледжей. Там будут отражены как теоретические знания, так и практические навыки, которые выпускник получил во время обучения.

Образцы дипломов о среднем профессиональном образовании и о среднем профессиональном образовании с отличием утвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Ещё одно нововведение, - сообщается на сайте министерства, - в приложении к диплому появится новая таблица с информацией о месте прохождения учебной и производственной практики и видах выполняемых работ студентом в ходе обучения по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет".

Приказ вступит в силу 1 марта 2023 года. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.