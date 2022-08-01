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Миллион рублей на проект по обучению детей основам электроники выиграл тюменский студент

Общество, 10:24 19 августа 2022

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Грант в размере одного миллиона рублей на проект "SAMSON — образовательная экосистема по электронике" от Фонда содействия инновациям получил студент Тюменского индустриального университета Виктор Самсонов. Профориентационный проект рассчитан на детей от 14 лет и поможет им разобраться в основах электротехники и электроники.

Помимо программного обеспечения для обучения подростков в образовательный комплекс входят модули по пайке, необходимые для разработки и производства печатных плат. В комплекте есть все расходные материалы и понятная инструкция. Зная основы электроники, дети смогут создать или починить практически любое устройство.

"Обучающие наборы по пайке состоят из двух частей, одна из которых — методический материал, а вторая — конструктор, который дети должны собрать. В результате у ребенка получается готовое устройство, например, ночник. Мы продумали каждую мелочь и готовим образовательные видеоуроки, помогающие разобраться в принципе работы компонентов", — комментирует студент четвертого курса направления "Инноватика", сотрудник Школы инженерного резерва Виктор Самсонов.

Всего планируется выпустить шесть разных версий наборов с постепенным увеличением сложности и запатентовать продукты, сообщает пресс-служба ТИУ. По словам разработчиков, у проекта нет прямых конкурентов, уже есть партия предзаказанных наборов, которые начнут реализовывать в ближайшее время.

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# гранты , подростки , электроника

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